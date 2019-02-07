Инфантино поблагодарил Путина за орден Дружбы

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение ему ордена Дружбы.

Эту награду Инфантино получил за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в России.

«Это большая честь для меня, очень большая. Просто невероятно. Я хочу поблагодарить Владимира Путина за такую честь. Не считаю, что я заслужил это, но я горд этой наградой», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Напомним, ЧМ-2018 прошёл с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла национальную команду Хорватии со счётом (4:2). Сборная России на турнире дошла до стадии четвертьфинала.