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Инфантино поблагодарил Путина за орден Дружбы

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Инфантино поблагодарил Путина за орден Дружбы
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поблагодарил президента России Владимира Путина за вручение ему ордена Дружбы.

Эту награду Инфантино получил за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоялся в России.

«Это большая честь для меня, очень большая. Просто невероятно. Я хочу поблагодарить Владимира Путина за такую честь. Не считаю, что я заслужил это, но я горд этой наградой», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Напомним, ЧМ-2018 прошёл с 14 июня по 15 июля. Победителем турнира стала сборная Франции, которая в финале обыграла национальную команду Хорватии со счётом (4:2). Сборная России на турнире дошла до стадии четвертьфинала.

Инфантино — единственный кандидат в президенты ФИФА на перевыборах
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