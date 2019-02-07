Жамалетдинов: в России клубам проще взять иностранца, чем искать молодых россиян

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который перешёл в польский «Лех» на правах аренды, выразил мнение, что российские клубы не хотят заниматься воспитанием молодых футболистов.

«Знаете ли вы, в чём проблема российского футбола? Уровень подготовки молодых игроков невысок. Нам не хватает квалифицированных тренеров. Клубам проще взять иностранца, чем искать молодых российских игроков, многие из которых плохо подготовлены. Самые талантливые футболисты страдают от этого. И когда иностранец переходит в российский клуб, его нужно выпустить на поле, потому что за него заплатили деньги. К сожалению, я не получил много шансов в ЦСКА. Теперь хочу показать своё мастерство в Польше», — приводит слова Жамалетдинова Przeglad Sportowy.

21-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб он провёл 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.