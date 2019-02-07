Баббель: Клопп станет одним из лучших тренеров «Ливерпуля», если выиграет АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Маркус Баббель поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Клопп — фантастический тренер. Он бросил вызов «Манчестер Сити», одной из лучших команд в мире. Если хочешь выиграть титул, давление всегда будет присутствовать, но Юрген справляется с этим очень хорошо, он всё контролирует.

Клопп входит в пятёрку лучших тренеров в истории «Ливерпуля», потому что команда долго не побеждала. Болельщики расстроены и мечтают о чемпионстве. Если он сможет выиграть АПЛ, то будет считаться одним из лучших тренеров в истории клуба», — сказал Баббель в интервью Omnisport.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» занимают первые два места в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе обеих команд по 62 очка, однако у мерсисайдцев есть один матч в запасе.