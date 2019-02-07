Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Валенсия». 07 февраля. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

Баббель: Клопп станет одним из лучших тренеров «Ливерпуля», если выиграет АПЛ

Баббель: Клопп станет одним из лучших тренеров «Ливерпуля», если выиграет АПЛ
Футбол / Англия

Бывший игрок «Ливерпуля» Маркус Баббель поделился мнением о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.

«Клопп — фантастический тренер. Он бросил вызов «Манчестер Сити», одной из лучших команд в мире. Если хочешь выиграть титул, давление всегда будет присутствовать, но Юрген справляется с этим очень хорошо, он всё контролирует.

Клопп входит в пятёрку лучших тренеров в истории «Ливерпуля», потому что команда долго не побеждала. Болельщики расстроены и мечтают о чемпионстве. Если он сможет выиграть АПЛ, то будет считаться одним из лучших тренеров в истории клуба», — сказал Баббель в интервью Omnisport.

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» занимают первые два места в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе обеих команд по 62 очка, однако у мерсисайдцев есть один матч в запасе.

Алисон: «Ливерпуль» верит, что может выиграть Премьер-лигу
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент