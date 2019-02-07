Жамалетдинов: Игнашевич и Березуцкие — строгие, не расстроился из-за их ухода

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который перешёл в польский «Лех» на правах аренды, рассказал о своих взаимоотношениях с экс-игроками «армейского» клуба защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем.



«Они специфические люди. Для них не имело значения, насколько молодой игрок и какой у него опыт. Они многого требовали от всех. Если ты провёл неудачный матч, они могли быть очень строгими. Много раз случалось так, что тренер с пониманием относился к этому, но у них были проблемы с этим. Они всё время ждали от тебя совершенства и результатов. Когда они закончили свою карьеру, я не расстроился из-за их ухода из команды», — приводит слова Жамалетдинова Przeglad Sportowy.

21-летний Жамалетдинов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб он провёл 41 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.