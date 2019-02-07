«Краснодар» объявил о продаже Куэвы «Сантосу»

Футбольный клуб «Краснодар» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Кристиана Куэвы в бразильский «Сантос».

Куэва стал игроком российской команды летом 2018 года. Ранее 27-летний футболист сборной Перу выступал за бразильский «Сан-Паулу».

По информации СМИ, с продажи Кристиана «Краснодар» выручит около € 6 млн.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Куэва принял участие в 15 матчах, три из которых начал в стартовом составе.

«Краснодар», набрав 33 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. В 17 матчах «быки» одержали 10 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Минувший сезон бразильской Серии А «Сантос» завершил на 10-м месте, набрав 50 очков в 38 встречах.