Тренер «Лилля» Галтье: Николя Пепе совсем немного уступает Неймару и Мбаппе

Главный тренер «Лилля» Кристоф Галтье высоко оценил талант ивуарийского нападающего своей команды Николя Пепе.

«Что касается чемпионата Франции, то Николя Пепе совсем немного уступает Неймару и Мбаппе», — приводит слова Галтье ESPN.

Напомним, китайский клуб «Далянь Ифан» предлагал за футболиста € 70 млн, а также ещё € 10 млн в виде бонусов, но получил отказ, так как форвард хочет продолжить карьеру в Европе.

Ранее сообщалось, что Пепе входит в сферу интересов «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Барселоны», «Баварии», дортмундской «Боруссии», «Арсенала», «Челси», «Атлетико», «Севильи», «Лиона» и «Бетиса».

В нынешнем сезоне 23-летний Пепе принял участие в 23 матчах Лиги 1, забил 16 мячей и отдал восемь голевых передач.