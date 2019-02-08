Жамалетдинов: хочу попасть в топ-лигу, но тамошние клубы не следят за Россией

Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов, который перешёл в польский «Лех» на правах аренды, сообщил, что хочет играть в одном из ведущих европейских чемпионатов.

«Многие игроки не возвращаются в ЦСКА после окончания срока аренды. Думаю, для меня будет полезно хорошо выступать за „Лех“, и остаться в этом клубе подольше. В ЦСКА очень большая конкуренция, в команде играют иностранцы. Кроме того, я хотел бы попасть в топ-чемпионат через несколько лет, но тамошние клубы не следят за чемпионатом России. Известные польские футболисты переходят в очень сильные клубы. Возможно, так будет и со мной», — приводит слова Жамалетдинова Przeglad Sportowy.

В нынешнем сезоне 21-летний Жамалетдинов провёл 12 матчей в чемпионате России и забил три гола.