Раньери: рано или поздно «МЮ» проиграет, почему бы не «Фулхэму»?

Главный тренер «Фулхэма» Клаудио Раньери поделился ожиданиями от домашнего матча 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 9 февраля.

«Мы должны сохранять позитив и продолжать сражаться. Если не сражаешься, проигрываешь ещё до начала матча. В поражениях нет никакой трагедии. Если соперник лучше нас, в этом нет проблемы, но я хочу, чтобы мои парни сражались до конца.

Беспроигрышная серия «Манчестер Юнайтед»? Рано или поздно они потерпят поражение. Почему бы не в игре с нами?

Считаю, что Уле-Гуннар Сульшер заслуживает стать полноценным тренером «МЮ». Он показал, что игроки с ним. Результаты говорят за него — только победы и одна ничья. Футболисты изменили настрой, стали более вовлечёнными. Они сражаются вместе», — приводит слова Раньери Goal.