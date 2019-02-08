СМИ: «Манчестер Юнайтед» собирается предложить Сульшеру полноценный контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона намерено предложить исполняющему обязанности главного тренера команды Уле-Гуннеру Сульшеру полноценный контракт, сообщает Mirror.

Ранее руководство «красных дьяволов» собиралось предложить контракт главному тренеру «Тоттенхэм Хоттспур» Маурисио Почеттино, но не уверено, что аргентинский специалист покинет лондонскую команду.

Подопечные Сульшера после 25 туров занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 48 баллов. В 26-м туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет против «Фулхэма». Эта встреча состоится 9 февраля на стадионе «Крэйвен Коттедж».

Сульшер возглавил «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения португальского специалиста Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера «красные дьяволы» провели 10 матчей во всех турнирах, одержав 9 побед и один раз сыграв вничью.