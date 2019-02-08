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Б. Силва: несколько дней назад думали, что «Ман Сити» выбыл из борьбы за титул

Б. Силва: несколько дней назад думали, что «Ман Сити» выбыл из борьбы за титул
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что ещё недавно в его команде многие считали, что у них мало шансов на чемпионский титул в нынешнем сезоне. «Горожане» не так давно уступали семь очков «Ливерпулю» в таблице, но уже сейчас догнали по очкам красных, а по дополнительным показателям лидируют в АПЛ.

«Несколько дней назад мы думали, что выбыли из борьбы за титул АПЛ. Сейчас же мы лидируем, потому что сыграли на матч больше. Приятно вернуться в борьбу, будем стараться, чтобы выиграть все свои оставшиеся матчи и решить задачу.

После поражения от „Ньюкасла“ нам было очень трудно, все были очень расстроены. В клубе всем было очень грустно, потому что мы думали, что после той игры потеряли шансы. К счастью, „Ливерпуль“ сыграл вничью с „Лестером“ и вернул нам небольшую надежду. Потом была еще ничья с „Вест Хэмом“, которая означает, что интрига вновь жива», — цитирует Силву Evening Standard.

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и поднялся на 1-е место в таблице АПЛ
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