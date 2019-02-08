Идову: никогда не ждал вызова от сборной России

Защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову ответил на вопрос, не возникала ли у него мысль, что он он бы выступать за сборную России.



«Сейчас уже об этом не думаю. У России есть Константин Рауш, Дмитрий Комбаров, Эльмир Набиуллин — все они могут сыграть на этой позиции. Я никогда и не ждал вызова от российской сборной. А после того как попал в национальную команду Нигерии, о других вариантах даже не задумывался.

Меня не удивило, какой прием Россия смогла оказать командам и болельщикам во время чемпионата мира. Незадолго до чемпионата мира мы ездили в Лондон играть против сборной Англии. Там меня нигерийские болельщики и английские журналисты спрашивали о России. Я им сразу сказал, чтобы они обязательно приезжали, что чемпионат мира пройдет великолепно и ко всем будет отличное отношение», — цитируют Идову «Известия».