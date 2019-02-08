Определились соперники «Енисея» на сборе в Турции

«Енисей» проведёт четыре контрольных матча на зимнем подготовительном сборе в Турции. Красноярская команда будет готовиться к возобновлению сезона в Белеке в период с 10 по 21 февраля.



Команда Дмитрия Аленичева встретится с «Шахтёром» из Караганды (13 февраля), датским «Силькеборгом» (17 февраля), грузинским «Динамо» (20 февраля) и «Ордабасы» из Казахстана (21 февраля). Об этом было сообщено в официальном «твиттере» «Енисея».



По итогам 17 туров «Енисей» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков. В 18-м туре РПЛ красноярская команда сыграет 3 марта на своём поле с «Ростовом».

«Енисей» проводит дебютный сезон в высшем футбольном эшелоне России.