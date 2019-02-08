Джано: игроков моей комплекции много, а меня до сих пор попрекают ростом и весом

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, на правах аренды выступающий за «Крылья Советов», рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в московском клубе.



«Худший день – каждый из тех, когда я был в хорошей форме, но мне не давали играть. В «Спартаке» так было часто. Мама и жена могут подтвердить это тяжёлое состояние: как я звонил им и, бывало, очень сильно переживал. Такие моменты как убивали, так и убивают меня, хотя, конечно, сейчас уже не так сильно.



Часто копаюсь в себе и не понимаю, почему было такое отношение. Говорили, мол, Джано маленький. Если тренеры действительно считают, что футбол для больших и сильных — вопросов нет. Но посмотрите, сколько людей с моей комплекцией играет в футбол все 90 минут?! Модрич в «Реале», Сильва в «Манчестер Сити», Мата в «МЮ» — да игроков моей комплекции сколько угодно можно перечислять, а меня до сих пор попрекают ростом и весом. Это чьи-то отмазки просто, говорить о футболисте такие вещи — неправильно», — сказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.



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