В РПЛ разработана новая система распределения доходов от реализации медиаправ

Президент Российской Премьер-Лиги и временно исполняющий обязанности главы РФС Сергей Прядкин рассказал о дополнительной мотивации клубов РПЛ работать над посещаемостью своих домашних матчей.

«На последнем совещании у вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец одним из основных вопросов была посещаемость. Новые арены, построенные к чемпионату мира, не позволяют в полной мере создать комфортные условия для болельщиков в холодное время года.

Комплексно этот вопрос решён только на «Газпром-Арене». Но руководители клубов не складывают руки, проводятся дополнительные работы по утеплению, закрываются контуры стадионов, рассматривается вопрос об установке дополнительных систем обогрева зрительских мест. Для того чтобы дополнительно мотивировать клубы к активной работе с болельщиками, в Премьер-Лиге разработана новая система распределения доходов от реализации коммерческих медиаправ.

Ранее 40% распределялось в равной степени между всеми участниками турнира, а 60% в зависимости от занятого по итогам прошлого сезона места. Теперь 8% от общей суммы (эти деньги вычитаются из 40%, распределяемых поровну между всеми клубами) распределяется в зависимости от заполняемости стадионов на домашних матчах клубов", — цитирует Прядкина «Спорт уик-энд».