«Вест Хэм» передал полиции доказательства расистских выкриков в адрес Салаха

«Вест Хэм Юнайтед» на своём официальном сайте объявил о передаче полиции доказательств расистских выкриков болельщиков в адрес полузащитника «Ливерпуля» Мохамеда Салаха во время матча команд в 25-м туре английской Премьер-лиги, который состоялся 4 февраля в Лондоне.



«После тщательного и незамедлительного расследования клуб передал полиции Лондона все доказательства и данные по делу оскорбления Салаха на расовой почве. Позиция «Вест Хэма» – такие оскорбления недопустимы и будут пресекаться. Такому поведению нет места и оправдания», — говорится в заявлении клуба.



Ранее сообщалось, что фанатам, оскорблявшим Салаха, запретят посещать футбольные матчи.



После 25 туров «Ливерпуль», набрав 62 очка, занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (32) располагается на 12-й строчке.

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