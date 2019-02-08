Воронин — о Кокорине и Мамаеве: впечатление, что дело специально затягивается

Бывший футболист сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин высказал мнение по поводу ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которые продолжают находиться в СИЗО «Бутырка».

«Я уже не знаю, как это всё воспринимать. Раньше я вам говорил, что продление ареста — перебор, а сейчас могу добавить, что это уже большой перебор. Но можно говорить, всё что угодно. Очень много было сказано и написано. Я читаю СМИ, но никакой точной информации не нахожу, почему так затягивается следствие.



Ребята сидят уже четыре месяца, срок продлён до полугода. Они сами пришли, извинились, вину признали. И потерпевшие дали показания, и на видеокамерах всё есть, все опрошены. Пишут же, что материалы все есть. У меня такое впечатление, что просто специально затягивается дело. Только мне непонятно, для чего. Наверное, для того чтобы просто добить ребят морально. И в футбольном плане. Одни люди пишут, что «так надо, они виноваты, пусть сидят». Другие пишут иное. Я лично считаю, что очень суровое отношение к ним. Выход из этой ситуации вообще будет? И когда он будет?» — цитирует Воронина «Спорт уик-энд».