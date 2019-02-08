Джано назвал лучшего футболиста «Спартака», с которым ему доводилось играть

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, на правах аренды выступающий за «Крылья Советов», назвал лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть за время выступления в московском клубе.



«Были игроки, даже выходить на замену которым было честью. Вот при Алексе я не переживал, потому что он реально был сильнее и, наверное, был лучшим игроком за моё время в «Спартаке». И самый красивый гол при мне был тоже на его счету. Помните, в игре с «Ростовом» он сделал несколько ложных замахов и забросил мяч за спину вратарю. Я тогда играл, видел гол вживую и первым прыгнул ему на спину.



Иногда мы с Алексом жили в одном номере. Он такой европейский бразилец, спокойный, добрый, интеллигентный, мудрый, благородный. Отличный человек. До сих пор можем списаться в «Инстаграме». Вот недавно пожелал мне удачного периода в Самаре», — рассказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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