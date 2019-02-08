Джано: «Спартак» получал предложение от «Арсенала», но мне о нём даже не сказали

Полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе, на правах аренды выступающий за «Крылья Советов», рассказал об интересе к себе со стороны европейских клубов.



«Интерес ко мне из других стран был часто. Недавно узнал, что приходило предложение из лондонского «Арсенала», но мне о нём даже не сказали. А вот из тех запросов, что точно известны, выделю «Валенсию». У них тогда топовая команда была, с Сильвой, другими звёздами. Но в «Спартаке» решили, чтобы я не уходил. Да и сам в 18-19 понимал, что не хочу уходить.



И дело не в деньгах. Если кто-то думает, что я в «Спартаке» из-за контракта, то это неправда. Главное – играть. Вообще готов был потерять очень серьёзные средства (40 процентов – только в налогах), чтобы попасть в «Витесс», куда звал Слуцкий. Но как только не получилось, решил, что выберу «Крылья» Божовича, несмотря на интерес из других клубов. Спасибо «Спартаку», что пошёл навстречу», — рассказал Джано в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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