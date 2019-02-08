Шемберас: Россия может пострадать от реформы УЕФА

Обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, а ныне директор по спортивным операциям литовского «Жальгириса», бывший президент Ассоциации футбольных клубов литовской А-лиги Дейвидас Шемберас рассказал, чем грозят России новые реформы УЕФА.

УЕФА с сезона-2021/22 готовит изменения, и для России по проекту сокращается представительство в Лиге Европы и Лиге чемпионов на две команды.

«Я думаю, что для России потеря этих мест является утратой. Сложно сказать, какими критериями руководствовались те, кто готовил эту реформу. Мне сложно сказать, почему это было сделано. Но в этом плане я согласен с вами: в каждой реформе кто-то страдает. Так было всегда. Я не вижу здесь каких-то политических вещей, но сейчас получается, что Россия в этой реформе окажется пострадавшей стороной. Но зная, как сильны российские клубы, думаю, что они сумеют отвоевать эти позиции в будущем», — цитирует Шембераса «Спорт уик-энд».