Заха дисквалифицирован и оштрафован за аплодисменты в адрес арбитра

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха столкнулся с санкциями после неподобающего поведения в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (1:1).



На 87-й минуте главный арбитр встречи Андре Марринер наказал ивуарийского футболиста жёлтой карточкой за нарушение. Заха отреагировал на решение судьи саркастическими аплодисментами, после чего был незамедлительно удалён с поля.



Как сообщает BBC, футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение наказать форварда дисквалификацией на один матч и штрафом в размере £ 10 тыс. (€ 11,4 тыс.). При этом первая часть санкций ещё не вступила в силу, поскольку Заха имеет право оспорить это решение.



В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провёл 21 матч в Премьер-лиге, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.