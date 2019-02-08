Лингард: «МЮ» поборется за титул в следующем сезоне, если продолжит так играть

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард выразил уверенность, что с нынешней игрой команда способна оказаться в числе претендентов на титул чемпиона Англии в следующем сезоне.



«Мы будем бороться за титул в следующем сезоне, если продолжим выступать таким образом. Мы вернулись к основам и одерживаем победы, проявляя характер и забивая много голов. Пока игра даёт результат, остальное неважно», — приводит слова Лингарда Daily Mail.



После 25 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 48 очков, на одно очко опережая «Арсенал» и на два очка отставая от «Челси». С полной таблицей английского первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



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