Чухлов: как бы Азмун не потерял интерес к футболу, так было с Бухаровым

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Борис Чухлов высказал мнение о переходе из «Рубина» в стан петербургского клуба форварда Сердара Азмуна.

«Честно говоря, наблюдая за матчами «Рубина», отметил для себя, что Азмун очень талантливый нападающий. Но у меня такое ощущение, что атмосфера в «Рубине» и атмосфера в «Зените» очень сильно отличаются. Поэтому боюсь, как бы Азмун не потерял интерес к футболу. Так было с Бухаровым. Он очень много забивал в Казани, а в «Зените» несколько лет отдыхал. Были и другие футболисты, которые играли в «Рубине», а потом в «Зените» не смогли показать ничего (кроме Домингеса и Семака). Поэтому мне кажется, что психологический барьер при переходе из «Рубина» в «Зенит» может сказаться.

Там надо биться, чтобы получать зарплату, доказывать свой статус футболиста. А в «Зените» достаточно просто подписать контракт — и жизнь удалась! Самый свежий тому пример Новосельцев. В сегодняшней обстановке, при всём этом ажиотаже вокруг Дзюбы, Азмуну могут просто дать по ушам, и он сядет на скамейку. Дать по ушам, конечно, в кавычках. Даже если он будет стараться, один его неудачный выход может закончиться тем, что будет как с Заболотным: сплошная критика в прессе. «Дзюбе — ура, а Заболотный — никто и звать его никак, дерево он». Можно подумать, что Дзюба не такой. А ведь случись пара удачных матчей, и Заболотный мог бы заиграть в составе «Зенита». Неприкасаемый авторитет некоторых футболистов просто портит коллектив, вот и всё", — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».