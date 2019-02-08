Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол /

«Кардифф» выразил соболезнования семье Салы в связи с гибелью футболиста

«Кардифф» выразил соболезнования семье Салы в связи с гибелью футболиста
Футбол / Англия

«Кардифф Сити» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно гибели нападающего Эмилиано Салы. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

«Мы выражаем искренние соболезнования и сочувствие семье Эмилиано. Он и Дэвид навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в заявлении «Кардиффа».

28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша.

Озил – о смерти Салы: нет слов, чтобы описать, как это печально
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент