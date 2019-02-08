«Кардифф» выразил соболезнования семье Салы в связи с гибелью футболиста

«Кардифф Сити» на своём официальном сайте выступил с заявлением относительно гибели нападающего Эмилиано Салы. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.



«Мы выражаем искренние соболезнования и сочувствие семье Эмилиано. Он и Дэвид навсегда останутся в наших сердцах», — говорится в заявлении «Кардиффа».



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша.

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