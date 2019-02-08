УЕФА: мысли всей европейской футбольной семьи — с родственниками Салы

УЕФА в своём официальном «твиттере» выразил соболезнования в связи с гибелью нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы.



«Грустный день. Сейчас все мысли и искренние соболезнования УЕФА и всей европейской футбольной семьи – с друзьями и родственниками Эмилиано Салы», — говорится в сообщении организации.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс вместе с пилотом Дэвидом Ибботсоном, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

«Кардифф» выразил соболезнования семье Салы в связи с гибелью футболиста