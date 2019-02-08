ФИФА может наложить санкции на «Кардифф» за отказ заплатить «Нанту» за Салу

ФИФА может подвергнуть санкциям «Кардифф Сити», если клуб не заплатит «Нанту» до конца следующей недели первый взнос в размере £ 5 млн из общей суммы £ 15 млн за переход аргентинского футболиста Эмилиано Салы, сообщает Times.



Напомним, Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

«Нант» потребовал у «Кардифф Сити» выплату в размере £ 15 млн (около € 17 млн) за трансфер нападающего. Ранее в «Кардиффе» сообщили, что не станут выплачивать французскому клубу деньги, пока не получат полных данных расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста.