ФИФА: всё футбольное сообщество глубоко опечалено гибелью Салы

ФИФА в своём официальном «твиттере» выступила с соболезнованиями в адрес родственников нападающего «Кардифф Сити» Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, погибших при крушении самолёта.



«ФИФА и всё футбольное сообщество глубоко опечалены гибелью Эмилиано Салы. Наша организация и её президент Джанни Инфантино хотели бы выразить искренние соболезнования друзьям и семье футболиста. Наши мысли также с родственниками пилота Дэвида Ибботсона», — говорится в сообщении ФИФА.



28-летний Сала перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт и тело на дне Ла-Манша. Сегодня, 8 февраля, было объявлено, что найденное в самолёте под водой тело принадлежит аргентинскому футболисту.

УЕФА: мысли всей европейской футбольной семьи — с родственниками Салы