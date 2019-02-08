Сусо: многие игроки приходили и уходили из «Милана», но я всегда был здесь

Испанский нападающий «Милана» Сусо заявил, что счастлив в своей команде и не собирается её покидать, при этом прошлым летом он отклонил несколько предложений от других клубов.

«Я счастлив тут, так же как и моя семья, и именно здесь я хочу остаться. Я отклонил много предложений прошлым летом, чтобы остаться. Владельцы, тренеры и некоторые очень хорошие футболисты приходили и уходили, но я всегда был здесь. Мы спокойно будем разговаривать о продлении моего контракта», — цитирует форварда La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что в услугах Сусо заинтересованы «Реал» и «Челси». В контракте игрока с «Миланом» прописана сумма отступных в размере € 38 млн, которая действует только для иностранных клубов и активна до 15 июля 2019 года.



В нынешнем сезоне 24-летний нападающий провёл 21 матч в итальянской Серии А, забил пять голов и отдал восемь результативных передач.