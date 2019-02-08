Самый высокий футболист в мире перешёл в клуб из шестого дивизиона Англии

Английский клуб «Далвич Хэмлет», выступающий в шестом дивизионе, на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с датским голкипером Симоном Йоргенсеном.



По словам клуба, 26-летний голкипер является самым высоким футболистом в мире на данный момент. Его рост составляет более 210 сантиметров. К «Далвич Хэмлет» игрок присоединился на правах свободного агента.



Йоргенсен является воспитанником «Копенгагена», однако не сумел пробиться в основную команду. С 2010 по 2017 год игрок выступал за различные датские клубы, после чего перебрался в Англию. Первым клубом голкипера в Британии стал «Аккрингтон Стэнли», в котором он числился в 2017 году. В том же году он оказался в полупрофессиональном клубе «Уайтхоук», который позже покинул.