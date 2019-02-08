Винисиус — о пожаре на базе «Фламенго»: ужасная новость, давайте помолимся

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор в своём «твиттере» прокомментировал новость о пожаре на базе юношеской команды «Фламенго».



«Какая ужасная новость! Давайте помолимся за всех! Сил, сил и ещё раз сил», — говорится в сообщении Винисиуса.



Ранее стало известно, что в блоке базы «Фламенго», где проживают юные футболисты, произошло возгорание. Жертвами происшествия уже стали 10 человек, ещё три человека получили серьёзные травмы.



Винисиус является воспитанником «Фламенго», цвета которого защищал с 2017 по 2018 год. Летом прошлого года 18-летний футболист перешёл в мадридский «Реал». По данным СМИ, сумма трансфера составила € 45 млн.



«Фламенго» после 38 туров занимает второе место в турнирной таблице бразильской Серии А с 72 очками в активе.

10 человек погибли при пожаре на базе юношеской команды «Фламенго»