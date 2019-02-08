Агент: Жамалетдинова захлестнули эмоции, он не хотел бросать тень на ЦСКА

Александр Маньяков, агент нападающего Тимура Жамалетдинова, который перешёл в польский «Лех» из ЦСКА на правах аренды, прокомментировал слова форварда в интервью польскому изданию.

Жамалетдинов поведал о своих взаимоотношениях с экс-игроками «армейского» клуба защитниками Алексеем и Василием Березуцкими, а также Сергеем Игнашевичем. Кроме того нападающий рассказал о плохом отношении к нему со стороны экс-наставника ЦСКА Леонида Слуцкого.

«Мы уже общались с Тимуром. Я ему высказал своё мнение. Эмоции его немного захлестнули, и в будущем он будет точнее в формулировках. Я близко общаюсь с Тимуром и его семьёй. Что бы ни случилось, я всегда буду на его стороне. Думаю, что весь этот резонанс скоро спадёт. Я сегодня общался с представителями „армейского“ клуба. Объяснил ситуацию. Надеюсь, что мы поняли друг друга. В ЦСКА работают разумные люди. Никакой драмы не случилось. Про клуб Тимур не сказал ничего плохого. Только персоналии. И в мыслях не было задеть болельщиков или бросить тень на клуб», — сказал Маньяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.