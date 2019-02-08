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Неймар и Роналдиньо выразили соболезнования погибшим игрокам «Фламенго»

Неймар и Роналдиньо выразили соболезнования погибшим игрокам «Фламенго»
Футбол / Южная Америка

Нападающий «ПСЖ» Неймар и бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо выразили соболезнования погибшим в результате пожара игрокам юношеской команды «Фламенго» в Рио-де-Жанейро.

По данным СМИ, возгорание произошло в блоке базы, где проживают юные футболисты. Жертвами происшествия уже стали 10 человек, ещё три человека получили серьёзные травмы. О подробностях инцидента пока не сообщается, однако известно, что игроки основной команды «Фламенго» тренируются на другой базе.

Неймар опубликовал в «Инстаграме» сообщение, в котором написал, что его мысли связаны с «Фламенго».

«Очень большое горе, мои соболезнования и всем родственникам красно-чёрной семьи. Страшная трагедия!» — написал Роналдиньо в «Твиттере».

10 человек погибли при пожаре на базе юношеской команды «Фламенго»
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