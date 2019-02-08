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«Лос-Анджелес Гэлакси» возле стадиона установит статую Бекхэма

«Лос-Анджелес Гэлакси» возле стадиона установит статую Бекхэма
Футбол / Прочие турниры

«Лос-Анджелес Гэлакси» возле своего домашнего стадиона установит скульптуру английского футболиста Дэвида Бекхэма, который ранее выступал за команду MLS. «Лос-Анджелес Гэлакси» планирует открыть памятник к первому матчу сезона, который пройдёт 2 марта.

Как сообщает ESPN, впервые в истории MLS клуб установит памятник своему игроку. Англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007 по 2012 год. Он был первым игроком, который подписал контракт по правилу, которое позволяло вывести контракт из-под платёжной ведомости. Данное правило в будущем получило название «правило Бекхэма».

С клубом футболист стал чемпионом MLS в 2011 и 2012 годах, а также победителем регулярного чемпионата Западной конференции MLS — в 2009, 2010, 2011 годах.

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