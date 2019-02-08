Сульшер признан лучшим тренером АПЛ в январе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер признан лучшим тренером английской Премьер-лиги по итогам января. Об этом сообщил официальный «твиттер» АПЛ.

В прошлом месяце манкунианцы под руководством норвежского специалиста набрали 10 очков из 12 возможных. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл Юнайтед» (2:0), «Тоттенхэм Хотспур» (1:0), «Брайтон» (2:1), а свою единственную осечку допустил в домашнем матче с «Бёрнли» (2:2).



45-летний специалист стал первым норвежцем, получившим награду Премьер-лиги по итогам месяца. В борьбе за этот приз Сульшер обошёл Шона Дайча из «Бёрнли» и Ральфа Хазенхюттля из «Саутгемптона».

«Манчестер Юнайтед» после 22 туров занимает в таблице Премьер-лиги пятое место.