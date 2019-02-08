Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер топ-5 европейских лиг

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне возглавил список самых высокооплачиваемых специалистов ведущих чемпионатов Европы, сообщает Get French Football News в «Твиттере» со ссылкой на L’Equipe.



Согласно информации источника, аргентинец, который должен в скором времени продлить контракт с «матрасниками» на улучшенных условиях, получает € 3,3 млн в месяц до вычета налогов.



Заметно меньше получают самые высокооплачиваемые тренеры других лиг. Так, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола зарабатывает € 1,9 млн. Его коллега из Италии Массимилиано Аллегри («Ювентус») получает € 1,14 млн, а Нико Ковач («Бавария», Германия) – € 580 тыс. Меньше всего из представителей рейтинга оклад у Томаса Тухеля из «Пари Сен-Жермен» – € 420 тыс.

Месси — самый высокооплачиваемый футболист в Европе, Роналду — 2-й, Мбаппе — 9-й