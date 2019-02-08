Хавбек «Барселоны» Артур выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос получил травму подколенного сухожилия левой ноги, сообщает пресс-служба клуба.



Из-за повреждения бразильский футболист пропустит от трёх до четырёх недель и, скорее всего, не поможет команде в матчах с «Атлетиком», «Вальядолидом» и «Севильей» в Примере, «Реалом» в Кубке Испании и «Лионом» в первом раунде 1/8 финала Лиги чемпионов.



Под вопросом остаётся и участие Артура в игре с «Реалом» в 26-м туре чемпионата, которая состоится в Мадриде 2 марта.



Артур перешёл в «Барселону» из «Гремио» минувшим летом. Сумма трансфера составила € 31 млн. В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провёл 16 матчей в Примере, в которых отдал 1 результативную передачу и получил 2 жёлтые карточки.

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