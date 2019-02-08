«Уфа» расторгла контракт с Абдулавовым

Нападающий Исламнур Абдулавов покинул «Уфу». Клуб из Башкортостана и форвард расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает пресс-служба «Уфы».

24-летний форвард первую часть нынешнего сезона провёл в аренде в «Роторе», который выступает в ФНЛ. В 21 матче за клуб из Волгограда Абдулавов забил 3 мяча.

Исламнур перешёл в «Уфу» летом 2016 года, ранее он выступал за «Анжи». В составе махачкалинского клуба принял участие в 39 матчах и забил 3 мяча.

«Уфа» после 17 туров российской Премьер-лиги занимает 14-е место в турнирной таблице. Клуб из Башкортостана набрал 16 очков, «Анжи» занимает 15-ю позицию с 15 баллами.