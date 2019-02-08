Дида: Алисон — один из сильнейших голкиперов в Европе

Бывший голкипер сборной Бразилии по футболу Дида высоко оценил игру соотечественника вратаря Алисона Бекера. Дида и Алисон вместе выступали за «Интернасьонал».

«С самого детства в нём были видны сильные качества. Он был очень проворным, отлично читал игру. Я был уверен, что он вырастет в игрока мирового уровня.

Я не давал ему каких-либо советов, но думаю, что, когда ты с кем-то вместе тренируешься, пытаешься в чём-то скопировать своего партнёра. Я ему лишь советовал, чтобы он всегда думал об игре, даже когда мяч находится далеко от него. Это способствует тому, чтобы вратарь расслабился, ему начали доверять партнёры.

«Ливерпуль» пропустил лишь 15 голов, у них лучшая защита в АПЛ. И, конечно, Алисон придаёт уверенности защитникам и всей команде. Считаю его одним из сильнейших голкиперов в Европе», — цитирует Диду Goal.com.