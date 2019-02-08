Рашфорд — лучший игрок АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд признан лучшим игроком английской Премьер-лиги по итогам января, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце 21-летний англичанин забил три гола в четырёх встречах. На награду претендовали также защитник Виктор Линделёф («Манчестер Юнайтед»), вратарь Том Хитон («Бёрнли»), форвард Джошуа Кинг («Борнмут»), нападающий Алксандр Ляказетт («Арсенал») и хавбек Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»).

Видео доступно на странице Премьер-лиги в «Твиттере».

«Манчестер Юнайтед», набрав 48 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Завтра, 9 февраля, «красные дьяволы» проведут выездной матч 26-го тура АПЛ с «Фулхэмом». Начало встречи — в 15:30 мск.