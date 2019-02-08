Тухель: возможно, Верратти сыграет в субботу с «Бордо»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель рассказал о состоянии полузащитника команды Марко Верратти, который восстанавливается после травмы. По словам немецкого специалиста, существует вероятность возвращения Верратти на поле уже в следующем матче парижан, в котором они сыграют с «Бордо» в рамках Лиги 1. Эта встреча состоится завтра, 9 февраля.

«Марко тренировался в четверг, у него не было проблем. Я жду вечернюю пятничную тренировку, посмотрим, сможет ли он сыграть с «Бордо». Возможно, выпустим его не на все 90 минут, нужно поговорить с врачами и самим игроком.

Мы не можем отнестись к игре с «Бордо» халатно, но мне также нужно поберечь футболистов, которые много играли в последние недели. Возможно, произведём ротацию. Конечно, все мы думаем о матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайед», но не стоит забывать и о «Бордо», — приводит слова Тухеля пресс-служба «ПСЖ».

Верратти получил травму лодыжки в кубковом матче с «Генгамом» (9:0), который состоялся 19 янвря.