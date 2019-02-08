Бенатиа: выбрал «Аль-Духайль», а не «МЮ» из-за мусульманского окружения

Марокканский защитник Мехди Бенатиа рассказал, почему в зимнее трансферное окно решил перейти из туринского «Ювентуса» в катарский клуб «Аль-Духайль», несмотря на предложение от «Манчестер Юнайтед».

«Спортивные журналисты из Марокко раскритиковали меня за решение перебраться в Доху. Но я хочу, чтобы все уважали моё решение, потому что я принял его ради себя и своей семьи. Хочу, чтобы мои дети росли в мусульманском окружении», — приводит слова Бенатиа пресс-служба «Аль-Духайль».

В нынешнем сезоне итальянской Серии А Мехди принял участие в пяти матчах.

Катарский клуб заплатит «Ювентусу» за 31-летнего футболиста € 8 млн. Эта сумма будет переведена на счёт туринцев двумя платежами до октября 2019 года. Ещё € 2 млн действующие чемпионы Италии могут получить в качестве бонусов.