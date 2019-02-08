Сарри: «Челси» нужно ориентироваться на «Манчестер Сити», это пример для всех

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри высоко оценил результаты работы Хосепа Гвардиолы во главе «Манчестер Сити».
«Я думаю, что «Манчестер Сити» — это пример для каждого клуба. Выиграть АПЛ очень сложно, лига очень конкурентная. Здесь нелегко и пробиться в Лигу чемпионов.
Думаю, нам нужно продолжать работу. Гвардиола уже третий сезон проводит в АПЛ, Клопп — четвёртый или пятый.
Нужно либо активнее работать на трансферном рынке, либо работать со своими игроками. Я не знаю никаких других способов. Нам нужно работать и сокращать отставание от лидеров. Можем ли выиграть чемпионский титул? Нет, прямо сейчас нет. В текущем сезоне мы боремся за место в первой четвёрке», — цитирует Сарри Evening Standard.
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