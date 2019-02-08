Источник: «Интер» отпустит Миранду летом

Бразильский защитник Миранда покинет «Интер» после окончания сезона, утверждает Calciomercato.

Источник сообщает, что «Интер» хотел продать Миранду зимой, но миланцы получили лишь предложения об аренде игрока, которые не устроили клуб. Миранда сможет перейти в другой клуб без сопротивления со стороны «Интера». В то же время миланцы рассчитывают, что со следующего сезона за клуб будет выступать Диего Годин, который перейдёт в «Интер» из «Атлетико.

Миранда присоединился к «Интеру» в 2015 году из «Атлетико». В нынешнем сезоне бразилец проиграл конкуренцию за место в составе Стефану де Врею и Милану Шкриняру.

«Интер» после 22 сыгранных туров занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А. Миланцы отстают от лидирующего «Ювентуса» на 20 очков.