Черышев — о голе «Бетису»: поверил в атаку, это была хорошая возможность

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев дал комментарий после первого полуфинального матча Кубка Испании с «Бетисом» (2:2).

«Нужно оценивать этот результат как положительный, ведь нам удалось вырвать ничью, проигрывая два мяча. Кроме того мы создали много моментов. Нужно исправить небольшие ошибки при игре на стандартах.

«Валенсия» сделала большой шаг, но нас ожидает сложный ответный матч. В первом тайме у нас тоже были хорошие моменты. Мы провели хорошую игру после выматывающей встречи с «Барселоной».

Мой гол? Я поверил в нашу атаку, опередил соперника и отправил мяч в ворота. Это была хорошая возможность. Слава богу, что мы забили второй гол. Рады, что всё так сложилось», — приводит слова Черышева Estadio Deportivo.

Видео доступно на «Чемпионате».