Сарри — о будущем Азара: хочу, чтобы Эден был счастлив

Главный тренер лондонского «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию вокруг нападающего команды Эдена Азара, который летом может перейти в мадридский «Реал».

«Я разговариваю с Эденом каждый день, но наши беседы касаются его позиции на поле, а не трансферов. Буду очень рад, если Азар решит остаться в «Челси», потому что он лучший в Европе. Но это его дело. Хочу, чтобы он был счастлив. Ему предстоит сделать выбор», — приводит слова Сарри Goal.

По информации СМИ, Азар уже принял решение перейти в «Реал» по окончании нынешнего сезона. Ожидается, что 28-летний бельгиец сообщит об этом руководству «Челси» в ближайшее время.

Действующий контракт Эдена с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2020 года.