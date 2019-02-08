Почеттино: горжусь игроками «Тоттенхэма», они добиваются отличных результатов

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино признался, что гордится своими футболистами. Лондонцы занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующих «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» на пять очков. «Тоттенхэм» продолжает погоню за лидерами, несмотря на травмы ведущих игроков.

«Я горжусь игроками, они добиваются фантастических результатов, учитывая все обстоятельства. Это просто невероятно.

Футбол — командная игра, ребята действуют фантастически. Они демонстрируют характер, играют в футбол высокого уровня, находятся рядом с вершиной турнирной таблицы.

Надеемся, что продолжим в том же стиле. Будем стараться извлечь максимальный результат и биться за самые высокие места. Главное — идти шаг за шагом», — приводит слова Почеттино пресс-служба «Тоттенхэма».