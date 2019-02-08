Голы Набиуллина и Ригони принесли «Зениту» победу в матче с «Сарпсборгом»

«Зенит» из Санкт-Петербурга провёл товарищеский матч с норвежским клубом «Сарпсборг 08». Встреча состоялась в Альгорфе (Испания) на стадионе «Ла Финка» и завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Сергея Семака.

Автором первого гола стал защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин, отличившийся на второй минуте. В середине второго тайма хавбек Эмилиано Ригони удвоил преимущество питерцев. Последний мяч забил нападающий «Сарпсборга» Ларс Сальвесен на 79-й минуте.

«Зенит», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 17 встречах подопечные Семака одержали 11 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом». Встреча состоится 2 марта.