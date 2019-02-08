Английская футбольная лига разрешила Скоулзу возглавить «Олдхэм»

Английская футбольная лига (EFL) разрешила бывшему полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полу Скоулзу стать главным тренером клуба «Олдхэм Атлетик», сообщает Manchester Evening News.

Скоулзу требовалось получить разрешение, так как он является акционером клуба «Сэлфорд Сити», ему принадлежит 10 процентов акций. Правила EFL в подобных случаях конфликта интересов требуют получения письменного разрешения организации.

«Олдхэм» занимает 15-е место в Лиге 2, четвёртом по уровню дивизионе чемпионата Англии. Помимо Скоулза, акционерами «Сэлфорда» являются его бывшие одноклубники по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, Фил Невилл, Ники Батт, Райан Гиггз и Дэвид Бекхэм. После окончания карьеры Скоулз ещё не работал главным тренером.