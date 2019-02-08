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Ригони — о голе в ворота «Сарпсборга»: комбинацию отрабатывали на тренировках

Ригони — о голе в ворота «Сарпсборга»: комбинацию отрабатывали на тренировках
Футбол / РПЛ

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал результат товарищеского матча с норвежским клубом «Сарпспборг 08». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Зенита», один из мячей забил Ригони.

«Очень рад, что сумел отличиться, поскольку эту комбинацию мы много раз отрабатывали на тренировках. Рад, что смог оправдать доверие тренера и забить.

Сегодня что-то получилось, что-то — нет. Эти матчи проводятся для того, чтобы поработать над ошибками и чтобы тренер указал нам на то, что мы сделали хорошо, а что — плохо.

Пока что мы делаем то, что требует от нас главный тренер. Конечно, нам нужно улучшать эту тактику (короткого паса. — Прим. «Чемпионата»). Пусть это немного рискованно, но мы будем продолжать слушаться тренера», — цитирует Ригони пресс-служба «Зенита».

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