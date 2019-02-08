Семак: «Зенит» будет наигрывать оптимальный состав в матчах Лиги Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после товарищеского матча с норвежским клубом «Сарпсборг 08» (2:1).

«Сегодняшний матч был необходим для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии и какой форме находятся игроки. Практически все, кто был сегодня заявлен, имеют шансы сыграть с «Фенербахче». У кого-то их больше, у кого-то меньше на то, чтобы выйти в стартовом составе. Вчера у нас была непростая тренировка, и сегодняшний матч расценивается как тренировочный. Второй тайм мне понравился больше по качеству игры, и моменты хорошие создавали, и в целом игра во втором тайме смотрелась лучше, чем в первом.

У Вильмара Барриоса пока недостаточно налажено взаимодействие с партнёрами. Любому игроку очень сложно влиться в команду за неделю — это одна из наших проблем: новички приехали практически перед официальными матчами, и времени на то, чтобы потренироваться и наиграть какие-то связи с ними, нет. Но главное, что эти футболисты у нас есть, и мы через матчи Лиги Европы будем наигрывать тот состав, который станет оптимальным на момент начала чемпионата», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит» состоится в Стамбуле 12 февраля. Ответная встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 21 февраля.