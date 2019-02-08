«Ростов» проиграл шведскому «Эстерсунду» в товарищеском матче

«Ростов» провёл товарищеский матч с шведским клубом «Эстерсунд». Встреча состоялась в испанском городе Марбелья и завершилась поражением российской команды со счётом 2:4.

В составе «Ростова» отличились полузащитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Видар Кьяртанссон.

Товарищеский матч. «Ростов» — «Эстерсунд» — 2:4 (1:1)

Голы «Ростова»: Скопинцев, 1, Кьяртанссон, 60.

Стартовый состав «Ростова»: Абаев, Паршивлюк, Плиев, Хаджикадунич, Новосельцев, Скопинцев, Зайнутдинов, Гацкан, Зуев, Шомуродов, Ионов.

Состав «Ростова» после 56-й минуты: Абаев, Глебов, Сигурдарсон, Чернов, Норманн, Попов, Сухомлинов, Щадин, Логашов, Сигурдссон, Кьяртанссон.

«Ростов», набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.